Democrata critica indulto de Biden a filho: ‘colocou sua família à frente do país’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 9:07 Para compartilhar:

O governador do estado do Colorado (EUA), o democrata Jared Polis, usou o seu perfil no X para criticar o presidente Joe Biden por ter concedido indulto oficial ao filho Hunter Biden, perdoando as acusações por evasão fiscal e compra de arma.

“Embora, como pai, eu certamente compreenda o Presidente Joe Biden pelo desejo natural de ajudar seu filho perdoando-o, estou desapontado que ele colocou sua família à frente do país”, iniciou a publicação do governador. Em seguida, afirmou que essa atitude do mandatário pode abrir um precedente para os futuros presidentes do país.

“Quando você se torna presidente, seu papel é ‘Pater famílias’ da nação. Hunter trouxe os problemas legais que enfrentou para si mesmo, e podemos simpatizar com suas lutas, ao mesmo tempo em que reconhecemos que ninguém está acima da lei, nem um presidente e nem o filho de um presidente”, finalizou.

No domingo, 1, o presidente Biden afirmou por meio de comunicado que “nenhuma pessoa razoável que analise os fatos dos casos de Hunter pode chegar a qualquer outra conclusão além de que ele foi alvo apenas porque é meu filho – e isso está errado”.

O perdão ocorreu após Biden destacar repetidas vezes que não iria interferir nos problemas judiciais do filho, que foi condenado no início de 2024 por mentir sobre seu uso de drogas ao comprar uma arma, algo que é considerado crime nos EUA, além de ter se declarado culpado em um outro julgamento sobre fraude fiscal.

Donald Trump, presidente eleito dos EUA, comentou a atitude de Biden por meio da rede social Truth Social. O republicano classificou a decisão como um “erro judiciário”.

“O perdão dado por Joe a Hunter inclui os reféns J-6, que agora estão presos há anos? Que abuso e erro judiciário!”, escreveu Trump.