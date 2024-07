‘Democracia não está bem de saúde’, diz Papa em Trieste

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2024 - 9:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 7 JUL (ANSA) – Recebido por milhares de fiéis em Trieste, na Itália, o papa Francisco afirmou neste domingo (7) que a democracia não está bem de saúde.

Em sua visita ao município, a primeira de um líder da Igreja Católica em 32 anos, marcou o encerramento da 50ª Semana Social dos Católicos Italianos, que teve como tema “no coração da democracia”.

“No mundo de hoje, digamos a verdade, a democracia não está com uma boa saúde. Isto nos interessa e nos preocupa, porque está em jogo o bem do homem e nada do que é humano nos pode ser estranho”, disse o religioso.

O Papa também convidou os fiéis a assumirem as suas responsabilidades, principalmente para não se contentarem com uma “fé marginal ou privada”.

“Isto significa não exigir tanto ser ouvido, mas sobretudo ter a coragem de apresentar propostas de justiça e de paz em debates públicos. Temos algo a dizer, mas não para defender privilégios. Devemos ser uma voz que denuncia e propõe em uma sociedade que muitas vezes não tem voz e onde muitos não têm voz”, comentou.

Entre outros assuntos abordados pelo pontífice, o Papa afirmou que o consumismo “é como um câncer” e destacou que Trieste é uma “porta aberta” para os migrantes que chegam ao território italiano.

Em meio ao evento, o pontífice teve o auxílio de uma cadeira de rodas nos bastidores, mas depois se levantou e, apoiado em uma bengala, chegou ao posto de discursos. (ANSA).