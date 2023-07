Demitidos do Twitter exigem US$ 500 milhões em indenização ‘prometida’ por Musk

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/07/2023 - 5:13 Compartilhe

O Twitter foi atingido na quarta-feira por um processo acusando-o de se recusar a pagar pelo menos US$ 500 milhões em indenizações prometidas a milhares de funcionários que foram demitidos depois que Elon Musk adquiriu a empresa.

Courtney McMillian, que supervisionava os programas de benefícios para funcionários do Twitter como sua “chefe de recompensas totais” antes de ser demitida em janeiro, entrou com a proposta de ação coletiva no tribunal federal de San Francisco.

McMillian afirma que, de acordo com um plano de indenização criado pelo Twitter em 2019, a maioria dos trabalhadores recebeu a promessa de dois meses de salário base mais uma semana de pagamento para cada ano completo de serviço, caso fossem demitidos.

Funcionários seniores, como McMillian, deviam seis meses de salário base, de acordo com o processo.

Mas o Twitter só deu aos trabalhadores demitidos no máximo um mês de indenização, e muitos deles não receberam nada, afirma McMillian.

O Twitter demitiu mais da metade de sua força de trabalho como medida de corte de custos depois que Musk adquiriu a empresa em outubro.

O processo acusa o Twitter e Musk de violar uma lei federal que regula os planos de benefícios dos funcionários. O Twitter já foi processado por supostamente não pagar a indenização , mas esses casos envolvem quebra de contrato e não a lei de benefícios.

A empresa disse que pagou integralmente os ex-funcionários. Um processo pendente aberto no mês passado acusa o Twitter de também não pagar milhões de dólares em bônus devidos aos funcionários remanescentes.

O Twitter disse que as reivindicações carecem de mérito. A empresa também está enfrentando uma série de outros processos decorrentes das demissões que começaram no ano passado, incluindo alegações de que visava mulheres e trabalhadores com deficiência. O Twitter negou irregularidades nos casos.

