‘Demitido’ da rádio Bandeirantes para fazer cirurgia; saiba qual o estado de saúde de Datena

Na última quinta-feira, 28, o apresentador José Luiz Datena, de 66 anos, anunciou sua demissão da Rádio Bandeirantes para realizar duas cirurgias. Ele também irá se afastar do programa ‘Brasil Urgente‘, que apresenta na Band.

“Vou fazer duas cirurgias na próxima quinta-feira, já tenho seis stents. Tá na hora de ir tirando o pé”, disse, sem dar detalhes sobre os procedimentos cirúrgicos. “São um pouco complexos, prefiro que os médicos falem depois”, completou.

Datena pede orações

Por meio das redes sociais, Datena pediu apoio e orações aos telespectadores. Na ocasião, ele disse que confia nos médicos do Hospital Sírio Libanês, onde passará por duas cirurgias. “Mesmo com bons médicos, mesmo com um excelente hospital, eu gostaria que vocês orassem por mim e rezassem por mim, porque eu confio muito nos médicos, mas eu confio que Deus ilumina os médicos”.

Demissão de Datena da rádio Bandeirantes

“Eu pedi para sair por muito trabalho”, disse em entrevista ao UOL.

Sobre as cirurgias, Datena preferiu não dar detalhes, deixando para os médicos falarem posteriormente. Ele destacou seu cansaço pela carga de trabalho diária, somando duas horas pela manhã e quase quatro horas de Brasil Urgente. “Já não vinha fazendo todo dia”, disse.

O veterano deve se afastar do trabalho na próxima semana. Datena explicou que, para cuidar da saúde, deixará o cargo de apresentador na próxima quarta-feira, 4, ou quinta-feira, 5. Joel, seu filho, assumirá o jornalístico.

Saúde de Datena

No final de 2020, o comunicador foi internado às pressas após sentir dores no peito.”Esperança é a palavra de sempre. Eu já luto contra todo tido de doença há muito tempo. E graças a Deus tenho vencido essas batalhas”, disse na ocasião.

Em janeiro deste ano, Datena passou por um cateterismo após exames mostrarem que ele estava com 70% de suas artérias estão obstruídas.

