Demitido da Globo, Bocardi coleciona momentos negativos

O anúncio da demissão do apresentador Rodrigo Bocardi, âncora do telejornal Bom Dia São Paulo, pegou todo mundo de surpresa, na noite desta quinta-feira, 30. A emissora enviou comunicado informando que o jornalista foi desligado por “descumprir normas éticas da emissora”, sem revelar o que tinha acontecido.

Na web, internautas lembraram gafes do apresentador ao vivo, além de produzirem memes com a demissão. Usuários do “X” também especularam sobe o que poderia ter motivado o desligamento do jornalista.

Rodrigo Bocardi é demitido da Globo por ‘descumprir normas éticas’. Já foi tarde. Cara chato e arrogante, não fará falta. pic.twitter.com/s1s7qDV51l — Gustavo Veloso ⛵️🤸‍♂️ (@g_vgouvea) January 31, 2025

O mais incrível da noticia da demissão do Rodrigo Bocardi é ele ter conseguido manter o trabalho depois desse absurdo pic.twitter.com/xwb4dqLNhe — Pedro Machado (@pegoncalves) January 31, 2025

Grande dia, o Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo por “descumprir normas éticas do jornalismo” o que será que ele aprontou, queremos a fofoca por inteiro pic.twitter.com/1ijvpZguxY — Dilma Debochada (@dilma_debochada) January 31, 2025

Carla Zambelli cassada.

Rodrigo Bocardi levando um pé na bunda.

GRANDE DIA pic.twitter.com/wnvtsD8uWB — ZÉ ROBERTO (@RobertoZezinho) January 31, 2025

Zambeta inelegível, Karla Sofía Gascón exposta, Rodrigo Bocardi demitido… GRANDE DIA 😂 pic.twitter.com/CdW9iA5gUq — θ₪@¥₹¤@ (@Adrianodsf40) January 31, 2025

Motivos possíveis para demissão do Rodrigo Bocardi:

* fez publi disfarçada nas redes sociais?

* fez um comentário polêmico no ar? (Complicado, levando em conta oq demetrio e cia falam)

* algum comportamento abusivo nos bastidores e foi denunciado?

QUEREMOS RESPOSTAS REDE GLOBE https://t.co/ujRaP7FKRC pic.twitter.com/C1DgB3g02K — não me lastimo por tal (@annystonreal) January 31, 2025