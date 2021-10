Demitida da Record por email, apresentadora vira dona de loja: ‘Não quero mais pedir emprego’

Demitida da Record em maio, a jornalista Carla Cecato virou empresária. A informação é do site Notícias da TV.

Aos 43 anos, ela foi avisada sobre sua saída da emissora por email e, então, decidiu se tornar dona de uma loja de joias. “Cansei de ser empregada e funcionária. Não quero mais pedir emprego, quero gerar oportunidades”, desabafa.

Ainda de acordo com a publicação, a ideia surgiu quando ela ainda estava no ar na Record, onde trabalhou por 16 anos. Como apresentadora do “Fala Brasil”, ela costumava receber comentários de telespectadores com elogios às joias que usava. A curiosidade e procura por suas peças aguçaram seu lado empreendedor.

Saiba mais