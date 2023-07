Demissões em massa, mudança no contrato e redução salarial: é o fim nas emissoras de televisão?

Não é de hoje que a TV Globo vem fazendo cortes e demissões em massa no quadro de funcionários. De atores consagrados ao departamento de jornalismo, a emissora de Roberto Marinho tem feito uma verdadeira limpa. Além da Globo, outras emissoras também estão passando por uma fase de redução de gastos, mas conhecida como crise.

Nos últimos anos, a TV Globo tem encerrado o contrato fixo de vários artistas veteranos, como Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Osmar Prado, entre outros nomes. Agora, o objetivo da empresa é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra, algo que acaba deixando os atores livres para negociar trabalhos em outras emissoras ou plataformas de streaming.

A saída de Faustão ainda segue dando o que falar e tem gerado demissões em massa na Band. Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, a emissora está reduzindo custos em diversos setores, por causa do prejuízo com o programa de Faustão.

Por meio da rede social profissional LinkedIn, alguns funcionários estão fazendo textos falando sobre o desligamento da empresa e confirmando o que foi nos passado pela fonte: demissões por conta do comunicador.

No dia 25 de maio, Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, diretores do programa de Fausto, foram demitidos. Em nota à imprensa, a emissora afirma que a decisão foi tomada em comum acordo. Leia abaixo o comunicado na íntegra!

“Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros. A Band agradece aos profissionais pelos dois anos de dedicação ao programa e deseja muito sucesso nas novas empreitadas”.

“A emissora seguirá investindo em entretenimento para toda a família na faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. A nova atração, por ter um novo formato, será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como CQC, A Liga, Pesadelo na Cozinha e 1001 Perguntas. Ele trabalhará com a atual equipe de produção. Detalhes sobre o novo projeto serão anunciados em breve.”

TV Gazeta em crise?

Ao que tudo indica, a crise financeira também chegou na TV Gazeta. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7, a apresentadora Regina Volpato, de 55 anos, vai deixar, em breve, o comando do programa “Mulheres”. A jornalista se recusou a aceitar uma imposição de redução salarial de 20% feita pela emissora, o que deixaria seu salário bem abaixo do que é pago no mercado.

Ainda de acordo com Ricco, a Gazeta impôs essa redução salarial a todos os apresentadores que são líderes de atrações da casa. Esse fator não era negociável e a ordem que veio de cima foi: “quem não aceitar, está fora”, e com isso a comunicadora não topou e a casa não fez questão de negociar.

Já segundo informações do IG, Volpato, que ficará sob comando da atração até a primeira quinzena de agosto, terá seu salário congelado – sem a redução dos 20% que os demais talentos terão suas folhas de pagamento.

Regina Volpato está no “Mulheres” desde 2018, quando a apresentadora anterior da atração, Catia Fonseca, deixou a Gazeta para comandar o “Melhor da Tarde”, na Band.

Além da comunicadora, no final de maio, após três anos na TV Gazeta, Leão Lobo foi demitido da emissora, onde comandava o programa “Revista da Manhã”, ao lado de Regiane Tápias.