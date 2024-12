Demi Moore desabafa sobre saúde do ex, Bruce Willis: ‘Não desejaria a ninguém’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2024 - 20:34 Para compartilhar:

A atriz Demi Moore, 62 anos, falou sobre o estado de saúde de Bruce Willis, 69, seu ex-marido, que sofre de demência frontotemporal, diagnosticado em fevereiro do ano passado.

“E eu já compartilhei isso antes, mas eu realmente quero dizer isso com muita sinceridade. É muito importante para qualquer um que esteja lidando com isso entender onde eles [as pessoas com demência] estão, e desse lugar, há tanto amor e alegria”, disse ela em entrevista à CNN americana.

“[É] uma situação muito estável no momento. [Não é] o que eu desejaria a ninguém”, desabafou ela.

“Há uma grande perda, mas também há uma grande beleza e presentes que podem vir [da situação]”, completou.

Demi Moore e Bruce Willis foram casados de 1987 a 2000 e são pais de três filhas: Rummer, de 35, Scout, de 33, e Tallulah, de 30.

O ator também é pai também de Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10, fruto de seu atual casamento com Emma Willis, 46.

Bruce foi diagnosticado em 2022 com afasia, perda de consciência causada por uma lesão no lobo temporal. No ano seguinte ele recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, uma doença degenerativa, sem cura, que provoca mudanças de humor, dificuldade de compreender e de produzir a fala.

