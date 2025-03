Demi Lovato se pronuncia após ser questionada sobre ‘tremedeira’ em vídeo

Demi Lovato, 32 anos, se pronunciou sobre questionamentos de fãs preocupados com a sua saúde após ela aparecer em vídeos apresentando tremedeira nas mãos. A cantora chamou atenção em publicações nas redes sociais ao publicar uma série sobre culinária.

A cantora começou a compartilhar suas habilidades culinárias em 2024 como forma, segundo ela, de tentar superar o transtorno alimentar.

“É um aspecto da rebelião na minha vida que não me trouxe problemas”, declarou ela em entrevista para a Teen Vogue, publicada recentemente.

No vídeo que chamou atenção dos fãs, o mais recente da série, Demi Lovato prepara um frango assado.

“Parece muito avassalador, mas não é. Vamos nos divertir, e estou dizendo isso a mim mesma porque me sinto sobrecarregada”, afirma ela.

Em alguns momentos das imagens, é possível notar as mãos da artista tremendo, enquanto manipula os alimentos.

“Tenho medo de vê-la tremendo tanto”, comentou uma internauta, demonstrando preocupação.

O comentário recebeu centenas de likes e a cantora acabou se manifestando.

“Estou bem! Eu prometo”, respondeu a artista.

Vale lembrar que Demi Lovato já falou abertamente sobre saúde mental e sua luta contra o abuso de substâncias que enfrentou no passado.

Em setembro de 2024, em entrevista para a revista People, a cantora disse que sempre foi “muito, muito honesta” com os fãs, destacando que demonstrou “vulnerabilidade ao longo de sua vida”.

“Eu já compartilhei muito com as pessoas e percebi que minhas experiências não me definem”, disse ela na ocasião.