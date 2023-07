Demi Lovato revela como contou para os pais sobre sua sexualidade fluida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 11:57 Compartilhe

Em conversa franca e emocionante para o SiriusXM, Demi Lovato abriu o coração sobre como revelou sua identidade pansexual e não-binária para os pais há cinco anos atrás. A cantora e atriz de renome internacional compartilhou detalhes sobre esse momento marcante de sua vida, revelando o caminho que a levou a abraçar plenamente sua verdadeira essência.

Aos 25 anos, Demi decidiu se assumir para sua mãe, revelando inicialmente que se identificava como bissexual. Contudo, à medida que sua jornada de autodescoberta avançava, ela percebeu que sua orientação sexual transcendia os limites da binariedade e abraçou a pansexualidade.

A conversa com sua mãe, entretanto, não foi uma tarefa fácil. Vinda de uma formação cristã, Demi temeu a reação de seus pais, decidindo compartilhar sua verdade apenas quando se sentisse segura e confortável para tal.

Durante a conversa, Demi recordou algumas das “pistas óbvias” que apontavam para sua sexualidade, mencionando especificamente sua música “Cool for the Summer”, lançada em 2015, com a frase marcante: “Gostei da cereja, só preciso dar uma mordida”. A canção, que agora faz sentido em retrospecto, mostrou-se como uma forma sutil e poética de expressar sua orientação.

Antes de revelar sua verdade para a mãe, Demi optou por compartilhar com seu padrasto, preparando-se para o momento delicado. “Eu precisava te contar uma coisa”, disse ela com coragem. “Eu também gosto de garotas.” A reação do padrasto surpreendeu e aqueceu o coração de Demi, que recebeu seu apoio compreensivo e até mesmo uma pitada de humor ao mencionar a música “Cool for the Summer”.

A resposta de sua mãe, entretanto, foi a mais tocante de todas. A emoção tomou conta quando ela disse: “Eu só quero que você seja feliz.” Para Demi, aquelas palavras representaram um gesto de amor genuíno e apoio incondicional. Ela expressou gratidão pela atitude acolhedora da mãe, destacando que nem todos os pais reagem dessa maneira, o que partia seu coração.

Demi Lovato, que também abraçou os pronomes ela/ela e eles/eles após assumir sua identidade não-binária, está trilhando uma jornada de autodescoberta, empoderamento e aceitação. Sua coragem em compartilhar sua história inspira muitos outros a encontrarem a força dentro de si mesmos para viverem autenticamente e, acima de tudo, serem felizes.

Nessa busca pela verdadeira identidade, Demi está deixando uma marca poderosa não apenas na indústria do entretenimento, mas também na vida daqueles que a admiram e se identificam com sua jornada única.

