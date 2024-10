Demi Lovato lamenta morte de lutador brasileiro que foi seu namorado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 8:52 Para compartilhar:

A cantora internacional Demi Lovato usou as redes sociais na quarta-feira, 16, para lamentar a morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, o Bomba, com quem namorou no passado.

O atleta mineiro foi encontrado morto em Chicago, nos Estados Unidos, na madrugada de terça-feira, 15, segundo o g1.

“Muito triste. Enviando amor para você, querido. Descanse em paz, doce anjo”, comentou a estrela pop em uma publicação da artista Kim DeJesus, sobre o falecimento do lutador.

Bomba, que participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil, o TUF, namorou Lovato por cerca de quatro meses, entre 2016 e 2017. O atleta também teve um affair com a atriz Fernanda Paes Leme.

Guilherme Vasconcelos deixa uma filha de 1 ano, fruto do relacionamento com a modelo norte-americana Kayla Lauren, sua atual parceira. A causa da morte do lutador ainda não foi revelada.