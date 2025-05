Demi Lovato irá se casar com Jordan Lutes neste mês, diz site

A cantora Demi Lovato e o noivo, Jordan Lutes, estão prestes a subir ao altar. Segundo informações do site TMZ Internacional, o casamento do casal está previsto para acontecer durante o feriado de Memorial Day, nos Estados Unidos, que será celebrado no fim de semana dos dias 25 a 27 de maio.

Demi ficou noiva em dezembro de 2023. Na época, Jordan pediu a mão da famosa com um anel de diamante em formato de gota, durante uma proposta íntima e romântica. Após o pedido, os dois comemoraram com um jantar ao lado da família, em um dos restaurantes preferidos da cantora, em Los Angeles.

Demi Lovato conheceu o músico e compositor em janeiro de 2022, durante a gravação da música Substance. Eles assumiram o namoro oficialmente em agosto daquele ano. Pouco depois, Demi chegou a descrevê-lo como “o melhor namorado do mundo”.

No final de 2024, os dois celebraram o primeiro ano de noivado. “Um ano noivo da minha pessoa favorita. Eu sou tão sortudo e mal posso esperar para me casar com você”, escreveu Jutes nas redes sociais. Demi respondeu com carinho: “Meu doce anjo! Eu te amo infinitamente e não vejo a hora de te chamar de marido.”

Natural de Ottawa, no Canadá, Jordan Lutes estudou cinema e chegou a jogar basquete, mas optou por seguir carreira na música ao se mudar para Toronto. Ele já foi contratado pela gravadora Capitol Records, mas atualmente atua de forma independente.

Demi Lovato teve relacionamentos com outras figuras públicas, como o lutador brasileiro de MMA Guilherme “Bomba” Vasconcelos, com quem namorou em 2017 e que faleceu em outubro de 2024, aos 38 anos. A cantora também se relacionou por seis anos com o ator Wilmer Valderrama. Eles começaram o namoro quando Demi tinha 17 anos e o ator, 29 – relação que, anos depois, ela descreveu como inapropriada.