Demi Lovato e Max Ehrich anunciam que estão noivos

A cantora Demi Lovato usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para anunciar que está noiva de Max Ehrich. “Quando eu era uma garotinha, meu pai me chamava de sua ‘pequena parceira’ – algo que talvez soe estranho com o sotaque do interior dele. Para mim, fazia perfeito sentido. E hoje o mundo faz sentido novamente, mas hoje eu vou ser oficialmente a parceira de alguém. Max – eu sabia que te amava no momento em que te conheci. Foi algo que não pode ser descrito para ninguém que não tenha vivido isso e felizmente você também sentiu”, escreveu a cantora.

Para anunciar a notícia, Demi Lovato publicou uma série de fotos em que aparece com o namorado, em momentos de carinho e afeto. A cantora também revelou como é o relacionamento dos dois. “Eu nunca me senti tão amada incondicionalmente por alguém na vida (além dos meus pais), com os meus defeitos e tudo mais. Você nunca me pressiona a ser nada além de eu mesma. E você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Eu estou honrada em aceitar sua mão em casamento. Eu te amo mais do que uma legenda pode expressar, mas eu estou ansiosa para começar uma família e uma vida com você. Eu te amo para sempre, meu amor. Meu parceiro. Viva o nosso futuro”, disse.

Na mesma publicação, Max Ehrich também fez uma declaração de amor à cantora. “Você é todas as canções de amor, todos os filmes, todas as letras, todos os poemas, tudo o que eu poderia sonhar e ainda mais em uma parceira para a vida. Palavras não podem expressar o quão infinitamente apaixonado por você eu estou para sempre e sempre e ainda mais. Eu não posso mais passar nenhum segundo nesse mundo sem o milagre de te ter como minha mulher. Viva a eternidade, querida”, declarou.

Veja também