Dembélé e Moise Kean brilham, e Barcelona e Juventus ficam no empate em amistoso Atacantes de Barça e Juve marcam duas vezes cada um, e equipes seguem sem saber o que é derrota na pré-temporada. Clubes voltam a campo no sábado para novos amistosos







Um amistoso de alto nível, que acabou com igualdade no marcador. Barcelona e Juventus fizeram duelo animado nesta terça-feira em Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, e empataram em 2 a 2 no Cotton Bowl. Ousmane Dembélé e Moise Kean fizeram os gols, duas vezes cada um.

AÇÃO E REAÇÃO

O Barcelona começou a partida melhor, mas abriu o placar apenas aos 34 minutos. Dembélé fez linda jogada pela direita, deixou Alex Sandro na saudade e bateu forte para marcar. Cinco minutos depois, porém, Moise Kean recebeu de Cuadrado na pequena área e igualou.

+ Veja a tabela e os grupos da Copa do Mundo

Dembélé tem a concorrência de Raphinha agora no Barça (Foto: Divulgação / Barcelona)

REPETECO

Ainda no primeiro tempo, Dembélé marcou mais uma vez, novamente em lance individual. O camisa 7 blaugrana ganhou lance pela direita e bateu no canto. Na etapa final, Zakaria fez jogada pelo meio e entregou para Locatelli na área, que deixou para Moise Kean, mais uma vez, empatar a partida.

NA TRAVE

O Barcelona teve ainda duas chances de marcar, com Raphinha e Ansu Fati, respectivamente. O brasileiro parou no travessão em cobrança de falta, enquanto o camisa 10 seguiu o mesmo caminho na sobra.

Moise Kean tem ganhado espaço na pré-temporada (Foto: Divulgação / Juventus)

+ Possível camisa da Croácia é revelada: confira uniformes vazados ou lançados para a Copa do Mundo



PRÓXIMOS AMISTOSOS

​Barcelona e Juventus voltam a campo no próximo sábado, novamente em amistosos. O Barça encara o New York Red Bulls e Juve tem compromisso com o Real Madrid.

E MAIS:

E MAIS: