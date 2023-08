Dembélé assume numeração de Neymar no PSG após saída do brasileiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 12:32 Compartilhe

O Paris Saint-Germain tem um novo camisa 10: Ousmane Dembélé. Anunciado como reforço para a temporada 2023/24, o francês herdou a numeração de Neymar após a transferência do brasileiro para o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Apresentado como novo reforço do PSG há cinco dias, Dembélé havia sido apresentado com a camisa 23 anteriormente. “Eu sei o que esse número representa. Vou vesti-lo com orgulho. O 10 é mágico”, declarou o atacante, aos canais oficiais do clube.

Dembélé deve fazer sua estreia pelo PSG neste sábado (19), no duelo contra o Toulouse, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

Neymar, por sua vez, deve ser apresentado no Al Hilal também no sábado, conforme a imprensa europeia. Ainda não há confirmação de que o atacante faça sua estreia pela nova equipe, mas veículos locais indicam que o jogador pode atuar por alguns minutos no duelo contra o Al-Fayha, válido pela segunda rodada do Campeonato Saudita.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias