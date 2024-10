Demanda segue saudável e taxa de juros mais baixa pode dar impulso, diz Barkin, do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2024 - 14:15 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Richmond, Tom Barkin, disse que um risco para a inflação vem do mercado de trabalho, que parece saudável, ainda que as tendências mereçam atenção nos Estados Unidos.

“Os ganhos de empregos estão sendo continuamente revisados para baixo, e os setores (como assistência médica) que estão se recuperando da escassez da pandemia estão moderando seu crescimento. Na verdade, a taxa de contratação caiu para os níveis de 2013”, afirmou.

Embora os empregadores não estejam contratando, eles também não estão demitindo: a taxa de demissões está perto das mínimas de 25 anos, citou Barkin.

No lado positivo, Barkin disse que fatores como imigração, aumento da participação da força de trabalho e produtividade, bem como influências globais como desinflação vinda da China e aumento da produção de energia ajudam no cenário de inflação.

Mas as pressões inflacionárias não desapareceram totalmente. O dirigente citou que ações sindicais recentes ou uma retração na oferta de mão de obra podem gerar salários mais altos. As tendências de custo de saúde podem aumentar ainda mais os prêmios.

“E a desglobalização pode aumentar os preços das importações”. Para Barkin, o conflito no Oriente Médio pode piorar esse movimento de pressão nos preços de bens importados.