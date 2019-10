Demanda por segurança após ISM industrial dos EUA fraco impulsiona ouro

Os contratos futuros de ouro encerraram a sessão desta terça-feira em alta, em meio à disparada de compras na esteira da aversão ao risco que predominou no pregão.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a onça-troy do ouro para dezembro subiu US$ 16,10 (+1,09%), para US$ 1.489,00.

A busca por segurança veio depois de o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) informar que o índice de atividade industrial dos Estados Unidos caiu de 49,1 em agosto para 47,8 em setembro, o nível mais baixo desde junho de 2009, “o último mês da Grande Recessão”, nas palavras dos economistas que assinam o relatório.

O indicador levantou dúvidas sobre a saúde da economia americana, e reacendeu o temor de uma desaceleração forte da atividade. Isso fez com que as bolsas caíssem, impulsionando os preços de ativos de segurança como ouro e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

“Provavelmente muitos pequenos investidores se desanimaram com esses números e seguiram o conselho de quem está há muito tempo no mundo financeiro para apostar tudo em ouro”, escreveu Stephen Innes, estrategista de mercado independente em um relatório diário de pesquisa. Fonte: Dow Jones Newswires.