Demanda por fertilizantes deve aumentar em 3% este ano, diz Harvest Minerals

Nova York, 31 – A demanda por fertilizantes deve aumentar em cerca de 3% neste ano, afirmou nesta terça-feira a Harvest Minerals, que registrou um aumento significativo de pedidos nos primeiros dois meses de 2020. Segundo a empresa, que também atua em Arapuá, Minas Gerais, os produtores brasileiros de alimentos lidam com uma moeda local mais fraca, o que torna mais cara a importação de fertilizantes do exterior.

As compras dos produtos da Harvest Minerals até o fim de janeiro mais do que dobraram em comparação com o ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires