Demanda ligada a overhedge é de U$17,4 bi e BC atuou para atenuar volatilidade, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que a demanda por dólares associada ao desmonte da posição de overhedge pelos bancos em 2021 é de aproximadamente de 17,4 bilhões de dólares.

“Entendemos que é volume bastante grande”, afirmou ele, pontuando que a atuação do BC via leilão de swap cambial começou mais cedo este ano, na comparação com o que foi feito em 2020 para fazer frente a essa demanda adicional por dólares, pelo entendimento de que assim o BC ganha maior grau de liberdade ao longo do processo.

Segundo Campos Neto, isso também deverá atenuar a volatilidade cambial.

A avaliação do BC é que é importante atuar porque haverá um fluxo “bastante grande” com concentração na virada do ano, frisou o presidente da autarquia.

(Por Marcela Ayres)

