Demanda de exportação de suínos deve superar a oferta elevada, diz Rabobank

Nova York, 26 – Embora os preços de suínos estejam pressionados no mercado futuro dos EUA, em meio a preocupações sobre o avanço global do coronavírus e altas taxas de abate até fevereiro, analistas do Rabobank avaliam que essas taxas podem ser substituídas por uma melhoria na demanda de exportação. “Os preços de suínos devem se fortalecer sazonalmente durante a primavera e o verão, com menor oferta e boa demanda de exportação”, afirma o banco em relatório.

Já no segundo semestre, o Rabobank prevê uma queda nos preços, uma vez que a peste suína africana na China deve provocar um aumento maior na oferta de suínos do que na demanda. Fonte: Dow Jones Newswires