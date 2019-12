Demanda da Latam cresce 3,3% em novembro no comparativo anual; oferta aumenta 4%

O Grupo Latam Airlines registrou demanda total de passageiros 3,3% maior em novembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, ao passo que a oferta teve aumento de 4%. Assim, a taxa de ocupação para o mês caiu 0,6 ponto porcentual, para 82,6%. O tráfego internacional segue o de maior participação, com 51%.

A demanda no mercado doméstico brasileiro cresceu 19,1% em novembro, enquanto nos voos domésticos dos países sul-americanos, exceto Brasil, a alta foi de 4,4%. Nos voos internacionais a empresa registrou queda de 4,6% na demanda (indicador “RPK”).

Quanto à oferta (ASK), foi alta de 18,8% no Brasil e de 10,3% nos mercados sul-americanos. No mercado internacional, porém, houve queda de 4,9% em novembro ante um ano antes.