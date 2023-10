Demanda aquecida sustenta preços da carne de frango no Estado de São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 18:09 Compartilhe

São Paulo, 5 – Os preços da carne de frango no Estado de São Paulo estão mais altos neste início de outubro. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o suporte vem do pagamento de salários, o que contribuiu para o consumo mais aquecido. No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro congelado se valorizou 1,9% entre 27 de setembro e 4 de outubro, e foi negociado na quarta-feira, 4, a R$ 7,06 o quilo.

“Na praça de São José do Rio Preto (SP), a alta foi ainda mais expressiva, de 2,9% frente à semana anterior, com a média fechando a R$ 7,05/kg na quarta-feira, 4. Para o produto resfriado, os avanços foram de 1,8% no atacado da Grande SP e de 5% em São José do Rio Preto, para R$ 7,07/kg e R$ 7,26/kg, respectivamente”, informou o Cepea em relatório sobre o mercado.

Conforme o levantamento, em outras praças os preços da carne recuaram. Em Porto Alegre (RS), por exemplo, nos últimos sete dias o preço do inteiro congelado caiu 2,7%, a R$ 9,10/kg na quarta. De acordo com o Cepea, o produto resfriado registrou a mesma variação. “Esse cenário é reflexo da entrada de produtos de outras praças no estado sul-rio-grandense a preços mais baixos, o que acabou pressionando as cotações locais.”

Quanto aos cortes, o Cepea cita relatos de que vendas aquecidas e estoques baixos levaram à alta das cotações. “No atacado da Grande São Paulo, a maior valorização entre 27 de setembro e 4 de outubro foi do coração congelado, de 4,2%, com a média a R$ 23,31/kg no dia 4”, disse o Cepea. “No mercado de frango vivo, a queda nas cotações – que vinha sendo observada desde a segunda quinzena de setembro – foi interrompida pelo aumento da procura neste início de mês. No dia 4, o animal foi comercializado a R$ 4,93/kg, estável frente ao preço do dia 27 de setembro.”

O Cepea também destaca a forte alta do milho no período. Levantamento da Equipe Grãos/ Cepea mostra que, de 27 de setembro a 4 de outubro, o Indicador Esalq/BM&FBovespa do milho (Campinas, SP) registrou alta de 3,7%, fechando a R$ 58,47/saca de 60 kg na quarta. “No mesmo período, a cotação do farelo de soja negociado no mercado de lotes da região de Campinas ficou praticamente estável, a R$ 2.250,65/tonelada também na quarta.”

