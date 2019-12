Demanda aquecida faz subir preços do frango na Grande São Paulo, diz Cepea

São Paulo, 5 – Os preços da carne de frango se mantiveram firmes na semana de 27 de novembro a 4 de dezembro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro resfriado subiu 1,7%, a R$ 5,35 o quilo, em média, na quarta-feira, 4.

“Em Toledo (PR), o preço chegou a R$ 5,32/kg no dia 4, alta de 2,8% em sete dias”, disse o Cepea em relatório. “Dentre os cortes negociados no atacado paulista, o filé de peito foi o que teve a valorização mais expressiva. O produto congelado foi cotado a R$ 8,70/ kg no dia 4, avanço de 2% de 27 de novembro a 4 de dezembro.”

O centro de estudos destaca que o período de início de mês favorece o consumo. Além disso, a competitividade da carne de frango frente às principais concorrentes (bovina e suína) aumentou.

Quanto aos insumos usados na produção, o Cepea diz que tanto os preços do milho quanto os do farelo de soja negociados no mercado de lotes da região de Campinas (SP) subiram nos últimos sete dias. Segundo levantamento da Equipe Grãos/Cepea, a saca de 60 kg do cereal teve média de R$ 47,68 na quarta-feira, alta de 0,9% de 27 de novembro a 4 de dezembro, enquanto a tonelada do farelo de soja se valorizou 1,6% no mesmo período, a R$ 1.362,78 na última quarta-feira, 4.