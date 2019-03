DEM abre debate interno sobre participação no governo federal

O Democratas abriu o debate interno sobre a participação oficial do partido no governo federal. O assunto voltou a ser discutido hoje (13), na reunião da Executiva Nacional, por sugestão do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. “Propus que a partir do dia de hoje nós possamos avançar nessa reflexão”, afirmou Caiado.

Mesmo sem integrar formalmente a base do governo federal, o partido tem três ministros – Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde). Além disso, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (AP), vêm trabalhando alinhados com o Palácio do Planalto.

A expectativa do presidente do DEM, ACM Neto, é que essa definição saia antes da Convenção Nacional do partido, marcada para o final do mês de maio.

Para ACM Neto, a legenda tem um papel maior: discutir como o Executivo pode construir a maioria necessária para avançar nas reformas estruturais. Segundo ele, o DEM está disposto a ajudar nessa articulação e a trazer partidos para a base governista.

“É natural que um governo que chegou agora tenha um prazo para fazer os ajustes, tenha um tempo para organizar as coisas”, disse ACM Neto. “Ainda está em tempo de organizar.”