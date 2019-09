Delta vai vender participação acionária na Gol, diz CNBC

A companhia aérea Delta planeja vender a participação de quase 10% que tem na brasileira Gol. A informação foi divulgada nesta noite pela emissora norte-americana CNBC após a aérea estrangeira anunciar a compra de 20% do grupo chileno-brasileiro Latam por US$ 1,9 bilhão.

Dados de 31 de julho de 2019 mostram que a Delta detinha 9,40% do capital da Gol, principal concorrente do grupo Latam no Brasil. As 32,926 milhões de ações preferenciais davam à Delta a posição de quarto maior acionista da Gol naquela data.