Delta Air Lines corta previsão de lucro no 3º trimestre, com alta de combustíveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2023 - 12:31 Compartilhe

A Delta Air Lines reduziu sua previsão de lucro ajustado para o terceiro trimestre, diante de custos mais altos com combustíveis que também pesam nos resultados de outras companhias aéreas.

A empresa espera agora lucro ajustado de US$ 1,85 a US$ 2,05 por ação, quando antes projetava de US$ 2,20 a US$ 2,50.

A Delta afirmou que espera pagar em média US$ 2,75 a US$ 2,90 por galão de combustível no terceiro trimestre. Antes, projetava de US$ 2,50 a US$ 2,70.

A companhia também disse prever que sua receita fique na parte superior da banda de sua diretriz anteriormente informada, de crescimento de 11% a 14%.

Ela também reafirmou sua expectativa de lucro ajustado para todo o ano atual, de US$ 6 a US$ 7 por ação. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias