Dell supera estimativas para receita trimestral

(Reuters) – A Dell superou as estimativas do mercado para a receita do segundo trimestre, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, uma vez que a mudança para o trabalho híbrido manteve a forte demanda por seus laptops, desktops e serviços em nuvem.

Globalmente, as pessoas continuam a gastar em dispositivos de computador, mesmo depois de um ano trabalhando em casa. Números da International Data mostraram que as remessas de PCs aumentaram 13% de abril a junho, mas o ritmo de crescimento foi muito mais lento do que o frenesi do ano passado.

Embora a indústria tenha enfrentado escassez de componentes e problemas na cadeia de suprimentos, a receita da unidade de soluções para clientes da Dell – que abriga dispositivos de hardware – subiu 27%, para o recorde de 14,3 bilhões de dólares.

Sua unidade de computação em nuvem, a VMware, cresceu 8%, graças a pedidos de empresas que buscam cortar custos e expandir sua presença digital.

A receita total avançou 15%, para 26,12 bilhões de dólares, superando a estimativa média dos analistas de 25,53 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

A reabertura da economia redirecionou parte da despesa dos consumidores, de computadores para outros setores. Mas o aumento recente nos casos de Covid-19 gerou novas restrições e pode aumentar a demanda por equipamentos de trabalho remoto.

O lucro líquido da Dell caiu para 880 milhões de dólares, ou 1,05 dólar por ação, no trimestre encerrado em 30 de julho, de 1,01 bilhão de dólares, ou 1,37 dólar por ação, um ano antes.

(Reportagem de Eva Mathews em Bengaluru)

