Delegados democratas indicam Kamala Harris em festa partidária

Ao ritmo de rap, rock, pop e até reggaeton, os quase 5 mil delegados democratas nomearam nesta terça-feira (20) a vice-presidente Kamala Harris na convenção nacional do partido em Chicago para assumir a candidatura à Casa Branca.

Estado por estado, com hinos da música americana como “California Love”, de Tupac Shakur, ou “Born in the USA”, de Bruce Springsteen, os delegados, acompanhados por figuras como a atriz Eva Longoria, o cineasta Spike Lee e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, selaram o futuro de Kamala, que se prepara para viver os meses mais intensos de sua carreira.

Harris, de 59 anos, enfrentará uma disputa acirrada com o republicano Donald Trump para vencer as eleições de 5 de novembro.

“Nos nomearam, ao treinador [Tim] Walz e a mim, para sermos os próximos vice-presidente e presidente dos Estados Unidos”, disse Kamala em uma transmissão televisiva de Milwaukee, cidade vizinha a Chicago, onde esteve nesta terça-feira para participar de um ato de campanha.

“Estamos tão honrados de ser seus indicados”, acrescentou. “Esta é uma campanha do povo, e juntos vamos abrir um novo caminho adiante. A todos, em Chicago e nos Estados Unidos: Obrigada.”

O evento de Kamala, vestindo um impecável terno azul, foi realizado na mesma arena em que, no mês passado, seu rival, Donald Trump, foi oficializado pela Convenção Nacional Republicana.

A vice-presidente, que revitalizou a campanha democrata, lotou a arena com capacidade para 18 mil pessoas em uma demonstração de força que segue de perto os passos de Trump.

Uma mudança considerável, além disso, em comparação com a campanha de Biden, que não atraía grandes multidões.

Nesta terça-feira, seu marido, Doug Emhoff, o primeiro segundo-cavalheiro da história dos Estados Unidos, terá a tarefa de pintar um retrato pessoal, humano, da candidata.

“Eu te amo e estou tão orgulhoso de como você assumiu essa responsabilidade por todos nós”, deve dizer Emhoff, de acordo com um trecho de seu discurso divulgado pela campanha.

“Ela fez isso por mim e por nossa família. Agora que o país precisa dela, ela está mostrando o que já sabíamos: ela está pronta para liderar, ela assume essa tarefa com alegria e força, e ela será uma grande presidente da qual todos teremos muito orgulho.”

– “Espetacular” –

Mas o ponto alto da noite será uma das duplas mais influentes da política americana.

O ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle devem inundar com seu carisma o United Center, onde dezenas de milhares de democratas se reúnem esta semana para aplaudir sua candidata e sonhar com a vitória.

“É bom estar em casa, em Chicago”, escreveu Obama no X, chegando à fastuosa convenção democrata duas décadas após seu primeiro discurso na Convenção, quando era senador por Illinois e encantou os presentes com palavras esperançosas sobre um futuro de unidade.

Agora, ele lembrará aos americanos “o que está em jogo nesta eleição” e por que, em sua opinião, é necessário eleger Kamala.

Há grande expectativa entre os democratas. O primeiro presidente negro dos Estados Unidos chega para defender a candidatura daquela que pode ser a primeira mulher a assumir as rédeas do país.

Para muitos, a empolgação em torno de Kamala lembra a emocionante corrida de Obama para a Casa Branca em 2008.

“Foi o mais espetacular”, disse Lorraine Saulino-Klein, delegada da Flórida que esteve presente no evento em 2008. “E espero que esta noite seja ainda mais espetacular.”

A vice-presidente estreou na convenção na noite de segunda-feira, logo antes do emotivo e enérgico discurso de despedida de Biden, que foi ovacionado de pé por vários minutos.

“Estados Unidos, eu dei o melhor de mim”, disse o presidente, que se despediu da audiência e deu um abraço em Kamala, simbolizando a transição geracional do partido e a passagem do bastão.

