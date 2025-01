Delegados cobram de Tarcísio reajuste para Polícia Civil e elogiam gestão de Lula

O Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo reivindicou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reajuste os salários da Polícia Civil e “cumpra com promessas da campanha” eleitoral que o levou ao cargo, em 2022.

+Tarcísio diz que Derrite não deixará Secretaria de Segurança de SP

Para a entidade, o aumento no orçamento da Secretaria da Segurança Pública, que terá R$ 20,3 bilhões em caixa para 2025, abre margem para a valorização dos profissionais, cujo salário não é reajustado desde agosto de 2023. Procurada pelo site IstoÉ, a pasta não comentou a cobrança da entidade. O espaço segue aberto à manifestação.

“Foi prometido que haveria correção da injustiça ocorrida com a preterição, por décadas, da Polícia Civil. Só que não foi isso o que aconteceu. Na época, a instituição ainda acabou recebendo recomposição inferior à da Polícia Militar. Espera-se, em suma, que o governador honre as promessas feitas”, disse a delegada Jacqueline Valadares, presidente do sindicato, em nota.

Há um entrevero entre as polícias Civil e Militar paulistas sob a gestão do secretário Guilherme Derrite. Primeiro PM a chefiar a pasta, o oficial da reserva comandou um pelotão da Rota (Rotas Ostensivas Tobias Aguiar) e deixou a tropa de choque por excesso de violência.

Em agosto de 2023, como reportou o site IstoÉ, os delegados da corporação cobraram a gestão por uma mudança no tratamento. Segundo Guaracy Mingardi, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ex-investigador da Polícia Civil, a corporação tem sido deixada de lado pelo governo estadual. “Está ficando envelhecida, burocratizada, e sofre com a falta de pessoal, recurso e equipamentos — mesmo no Departamento de Homicídios, talvez o mais funcional da Segurança Pública paulista”.

Elogios a Ratinho e Lula

A nota do sindicato dos delegados paulistas elogiou as gestões do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no campo da segurança.

“Em dezembro de 2023, o presidente anunciou reajuste parcelado para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, a contar de agosto de 2024 até maio de 2026. Lula ainda assinou Medida Provisória que equipara vencimentos dos policiais civis do ex-território federal do Amapá aos da PF, assegurando a eles os mesmos direitos salariais — muito superiores aos de São Paulo, por exemplo”, disse a entidade.