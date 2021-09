Delegado vai representar contra Nego do Borel por indícios de estupro de vulnerável

O delegado Bruno Lima se manifestou nas redes sociais sobre o episódio em que Nego do Borel, que está no programa A Fazenda, fica debaixo do edredom com a também peoa Dayane Mello. Na situação, que aconteceu neste sábado (25), a modelo aparenta estar completamente embriagada.

Com isso, explodiu uma bomba de acusação de estupro por parte do cantor. De acordo com o jornal O Dia, o delegado afirmou que deve abrir uma representação contra Nego do Borel no Ministério Público de São Paulo.

“Assisti bastante as imagens e há fortes indícios de que aconteceu um estupro de vulnerável, na modalidade de embriaguez em que a vítima não consegue oferecer resistência contra os atos que está sofrendo”, disse.

“Espero que a emissora se manifeste e de qualquer forma estaremos fazendo uma representação no Ministério Público para que apure todo o ocorrido”, afirmou o delegado por meio de suas redes sociais.

