Delegado diz já ter vídeo de insultos racistas em clássico paranaense

O delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (DEMAFE), afirmou já contar com o vídeo que contém insultos racistas ao zagueiro Léo Pelé, do Athletico-PR. Ele foi alvo de declarações discriminatórias durante o clássico com o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em rodada do Campeonato Paranaense.

“Nós vamos tentar identificá-lo com câmeras do Coritiba, informações de catraca, entre outros”, declarou o delegado, que pertence à Polícia Civil, ao Estadão. O próximo passo é identificar o torcedor junto ao departamento jurídico do Athletico-PR para pedir sua prisão em termo circunstanciado.

De acordo com o delegado, o próprio Athletico prefere registrar a ocorrência somente após localizar o agressor, pois o único material em mãos até o momento é o vídeo, em que não é possível saber quem é o responsável pelos xingamentos.

Em um primeiro momento, Léo Pelé e o segurança do clube teriam ido à delegacia para fazer o boletim e, segundo Luiz, foram disponibilizados os policiais para tal, mas então, o rubro-negro preferiu a identificação antes de prosseguir. A previsão é de que a ocorrência seja registrada na segunda-feira, dia 27, quando o caso já estiver sendo investigado junto à divisão da Polícia Civil competente pela área do Couto Pereira.

Os jogadores envolvidos na confusão após o apito final do jogo também serão alvo de providências. De acordo com o delegado, eles serão responsabilizados pelo crime de rixa, caracterizado por luta tumultuosa entre três ou mais pessoas, e a DEMAFE colocará o caso à disposição do juizado especial. As consequências dependerão do julgamento da vara responsável.

O clássico, que terminou sem gols, foi marcado pela tensão, agressões físicas, um caso de racismo, uma expulsão para cada equipe e diversos cartões amarelos. O ápice da violência no estádio Couto Pereira, aconteceu ao final da partida, quando os jogadores de ambos os times trocaram socos no gramado e o transformaram em um campo de guerra. A polícia teve que entrar para intervir e dispersar a briga.