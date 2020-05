Delegado baleado em briga com namorada será submetido a novas cirurgias

O delegado Paulo Bilynskyj, da Polícia Civil de São Paulo, afirmou, em vídeo divulgado nas redes sociais, que terá que passar por duas novas cirurgias para retirar do corpo projéteis de arma de fogo. Ele foi baleado na quarta-feira (20) em seu apartamento em São Bernardo do Campo, durante uma briga com a namorada, a modelo Priscila Delgado de Bairros, de 27 anos, que morreu no local.

“Pessoal, acabei de receber a notícia que vou ter que passar por mais duas cirurgias. Uma no abdômen e uma no peito para tirar projéteis de arma de fogo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E preciso do apoio de vocês, tanto com doação de sangue quanto com oração. Por favor. A gente se vê daqui a pouco”, disse Paulo Bilynskyj no vídeo.

Em outra gravação, publicada no dia da briga, o delegado afirmou que Priscila atirou seis vezes contra ele depois de ver uma mensagem no celular dele que não gostou. Segundo Bilynskyj, após atirar nele, a modelo se matou .

Segundo o Boletim de Ocorrência, ela foi encontrada ainda com vida no banheiro do apartamento com uma marca de tiro na altura do peito, na região lateral do corpo. Priscila foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com o Uol, a Polícia Civil e a Corregedoria da corporação investigam se houve uma tentativa homicídio seguida de um suicídio ou se houve um feminicídio. O caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo do Campo.

Por meio de nota enviada ao Uol, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que “a ocorrência está em andamento e será registrada pela Corregedoria da Polícia Civil”. A pasta afirmou que “todas as circunstâncias relativas aos fatos serão apuradas em inquérito policial pelo órgão corregedor da instituição”.