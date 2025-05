Delegações mundiais começam a chegar para missa de Leão XIV

VATICANO, 17 MAI (ANSA) – Líderes de Estado e chefes de governo de todo o mundo, bem como representantes religiosos, começaram a chegar em Roma, neste sábado (17), para participar da cerimônia de posse do papa Leão XIV.

Em Fiumicino, desde as primeiras horas desta manhã, as chegadas se sucedem no “Cerimonial de Estado”, área do aeroporto reservada ao trânsito de figuras políticas e religiosas.

Diversos carros com placas do “Corpo Diplomático” chegam e partem, sob escolta, do aeroporto internacional de Roma depois de receber as diversas autoridades que estão desembarcando para a missa de posse de Robert Francis Prevost neste domingo (18).

Entre os primeiros nomes estão o vice-presidente da República do Burundi, Prosper Bazombanza, e a primeira-ministra de Moçambique, Maria Benvinda Levy. Pouco depois das 10h (horário local), chegaram o presidente do Paraguai, Santiago Peña, e a comitiva do Brasil, liderada pelo vice de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin.

Ainda hoje devem chegar em Roma outros líderes, como a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, a mandatária do Peru, Dina Boluarte, o chanceler austríaco, Christian Stocker, o patriarca ecumênico Bartolomeu I. Mais cedo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também confirmou presença.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra Giorgia Meloni estarão presentes na missa que marca o início do pontificado de Leão XIV na Praça de São Pedro.

A delegação italiana também incluirá, entre outros, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, respectivamente; o presidente do Tribunal Constitucional, Giovanni Amoroso, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, o subsecretário da Presidência do Conselho, Alfredo Mantovano, e o embaixador na Santa Sé, Francesco Di Nitto.

Ao todo, são esperadas 156 delegações oficiais, que ficarão dispostas na cerimônia na Praça São Pedro. A ordem dos assentos será: autoridades da Itália, do Peru, onde Prevost foi missionário e adquiriu cidadania, e dos Estados Unidos, país de nascimento do Papa. (ANSA).