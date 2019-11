Delegações de River e Flamengo chegam em Lima para final

SÃO PAULO, 21 NOV (ANSA) – As delegações do River Plate e do Flamengo chegaram nesta quarta-feira (20) em Lima, no Peru, onde vão disputar no sábado (23) a grande decisão da Copa Libertadores da América.

Já no clima da final, milhares de torcedores se aglomeraram na porta do Ninho do Urubu e no Aeroporto Internacional do Galeão para se despedir dos jogadores do Flamengo antes da viagem.

Já em solo peruano, os atletas do Flamengo também foram bem recebidos pelos torcedores no Aeroporto Internacional Jorge Chavez e no hotel.

“Momento único para nós. Linda festa da torcida até ao aeroporto. Vamos jogar juntos. O esforço deles vai ser o nosso dentro de campo. Se Deus quiser, no final poderemos comemorar o esforço de todo mundo”, disse o atacante Bruno Henrique em entrevista à Conmebol.

Nesta quinta-feira (21), os atletas do Flamengo realizaram um treinamento no CT de La Videna, onde a seleção peruana costuma treinar. O mesmo acontecerá na véspera da decisão da Libertadores, mas os jogadores também vão fazer uma atividade de reconhecimento do Estádio Monumental, em Lima.

A delegação do River Plate, por sua vez, desembarcou na capital peruana no início da noite desta quarta-feira. Ao contrário do Flamengo, o clube não teve dificuldades para deixar Buenos Aires, tendo em vista que o voo do time carioca saiu com uma hora de atraso, em decorrência da festa de seus torcedores.

O clube argentino treinou nesta quinta-feira no CT do Alianza Lima. Assim como o adversário, os atletas do River realizarão na véspera da final um treino de reconhecimento do gramado do Monumental.

Flamengo e River disputarão a final da Libertadores no sábado, a partir das 17h (horário de Brasília). O time argentino irá em busca do quinto título, enquanto a equipe brasileira tentará sua segunda conquista.

– Galvão Bueno – O narrador Galvão Bueno sofreu um mal-estar nesta quinta-feira (21) em Lima, no Peru, onde estava para narrar a decisão da Libertadores entre Flamengo e River Plate.

Em decorrência do problema, o Grupo Globo informou que Luis Roberto substituirá Galvão Bueno, que foi levado para fazer exames na clínica Anglo-Americana.(ANSA)