Delegações de EUA e Rússia se reúnem de novo amanhã

ROMA, 24 FEV (ANSA) – Delegações de Estados Unidos e Rússia farão uma nova reunião em Riad, capital da Arábia Saudita, nesta terça-feira (25), dando sequência ao encontro da semana passada entre os chefes das diplomacias dos dois países.

A informação é da agência de notícias AFP, que cita uma “fonte diplomática” sob a condição de anonimato. De acordo com o informante, a reunião será “de nível inferior” em relação à de 18 de fevereiro, que teve a presença do secretário de Estado americano, Marco Rubio, e do ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

No último fim de semana, o vice de Lavrov, Sergei Ryabkov, já havia antecipado que o encontro aconteceria em nível de “chefes de departamento de agências de política externa”. “Esperamos progressos reais”, afirmou o vice-ministro na ocasião.

Na reunião de 18 de fevereiro, Rubio e Lavrov concordaram em nomear “equipes de alto nível” para negociar o fim da guerra na Ucrânia e em estabelecer as bases para “futuras cooperações” entre as duas maiores potências nucleares do planeta. (ANSA).