Delegação sunita de alto-escalão irá a funeral do papa Francisco

ROMA, 23 ABR (ANSA) – Uma delegação do alto-escalão de Al-Azhar, a mais importante instituição islâmica sunita do mundo, confirmou presença ao funeral do papa Francisco a ser realizado no próximo sábado (26), em Roma, na Itália.

A ida de alguns de seus membros mais representativos visa reforçar os valores da tolerância e da convivência inter-religiosa, disse uma fonte interna à agência de imprensa egípica Mena.

Segundo a declaração, a participação no funeral do líder católico também reafirma os princípios de irmandade humana definidos no Documento de Fraternidade Humana assinado em conjunto entre o grão imã de Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, e o papa Francisco durante encontro nos Emirados Árabes em 2019.

“O mundo perdeu uma figura humanitária, nosso querido amigo papa Francisco, que dedicou sua vida a servir a humanidade”, afirmou na última terça (22) al-Tayyeb, que deverá conduzir a missão. (ANSA).