Delegação italiana visitará Brasil pelos 150 anos da imigração

10/11/2024 - 11:50

VENEZA, 10 NOV (ANSA) – Uma delegação da região do Vêneto, no norte da Itália, visitará o Brasil a partir da próxima segunda-feira (11) para uma missão que acontecerá em virtude dos 150 anos da imigração italiana no país.

Os membros da comitiva, entre eles o secretário regional para os Vênetos no Mundo, Cristiano Corazzari, visitarão o estado do Rio Grande do Sul durante a missão, prevista para acontecer até 17 de novembro.

“É uma visita que já estava planejada há algum tempo, mas havia sido adiada pela pandemia e pelas emergências dos meses seguintes. Visitaremos o Rio Grande do Sul, apelidado de ‘Oitava Província Vêneta’. Vamos nos aproximar da maior comunidade de migrantes do Vêneto no exterior, afetada pelas graves inundações de abril”, disse Corazzari.

A delegação começará sua visita ao estado brasileiro em Porto Alegre, mas passará por diversas cidades gaúchas, entre elas Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Lajeado e Guaporé, que receberá um leão de São Marcos no próximo ano. (ANSA).