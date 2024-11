Delegação italiana do Vêneto conclui missão no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 14:50 Para compartilhar:

VENEZA, 21 NOV (ANSA) – O secretário regional para os Vênetos no Mundo, Cristiano Corazzari, destacou a visita ao Rio Grande do Sul, no Brasil, de uma comitiva da região por ocasião dos 150 anos da imigração italiana no país.

A missão da delegação europeia, que aconteceu entre os dias 11 e 17 de novembro, passou por diversas cidades do estado, que possui uma alta porcentagem de pessoas que têm raízes vênetas.

“Esta missão constituiu uma oportunidade para conhecer a realidade local, mas também observar os resultados dos recursos que são licitados todos os anos e planejar as futuras contribuições com cada vez maior eficiência”, avaliou Corazzari.

O italiano ainda declarou que uma comitiva do país poderá voltar em maio ao Rio Grande do Sul para participar de uma “importante feira local” com a Câmara de Comércio.

Corazzari recordou que, entre 2022 e 2024, o Vêneto disponibilizou por volta de 224 mil euros (R$ 1,3 milhão) para financiar quase 20 projeto de valorização da cultura vêneta no exteriores, além de 245 mil euros (R$ 1,4 milhão) para auxiliar associações, comitês e federações do setor.

A delegação italiana se encontrou com a secretária de Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araujo, na sede do governo do estado, e se reuniu com prefeitos de cidades.

O último dia da viagem foi coroado com a inauguração de um baixo-relevo representando o leão de São Marcos em Lajeado, que faz parte do projeto “25 leões de São Marcos na Oitava Província Vêneta”, idealizado pelo Comitê Vêneto do Rio Grande do Sul em parceria com a Associação dos Vênetos no Mundo. (ANSA).