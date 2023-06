Delegação da UE visita Chile para aprofundar colaborações

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 16:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 20 JUN (ANSA) – Uma delegação da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Europeu (Afet), chefiada pelo alemão David McAllister, foi ao Chile para conversas com autoridades do país e grupos da sociedade civil sobre o fortalecimento da parceria estratégica com a América Latina.

A delegação da UE, que inclui outros oito eurodeputados, sete dos quais espanhóis e um estoniano, fará uma escala no Brasil entre amanhã (21) e quinta-feira (22).

O grupo terá encontros em Santiago e Valparaíso, com foco na parceria estratégica entre UE e América Latina, tendo em vista a próxima cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Bruxelas, nos dias 17 e 18 de julho.

De acordo com uma publicação nas redes sociais, os europeus discutiram um acordo com o Chile, previsto para ser assinado ainda em 2023. Os desafios da política externa e a guerra na Ucrânia também foram conversados com a subsecretária das Relações Exteriores, Gloria de la Fuente.

Em virtude das celebrações dos 50 anos do golpe militar no país, os eurodeputados visitaram o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, localizado na capital chilena.

Durante a sua recente viagem ao Chile, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em encontro com o mandatário chileno Gabriel Boric, lançou um novo acordo para financiar o desenvolvimento do hidrogênio verde na nação sul-americana.

Essa foi uma iniciativa conjunta da Banco Europeu de Investimento (BEI) e Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), que vai financiar projetos de produção e utilização de hidrogênio renovável. (ANSA).

