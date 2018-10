Delegação da Azzurra visita Ponte Morandi, em Gênova

GÊNOVA, 09 OUT (ANSA) – A delegação da seleção italiana visitou nesta terça-feira (9) a Ponte Morandi, em Gênova, que desabou no dia 14 de agosto e matou 43 pessoas. Os jogadores se reuniram nas proximidades do local e ficaram em silêncio por alguns minutos. O grupo também deixou uma coroa de flores perto da ponte como forma de homenagem às vítimas da tragédia, com a inscrição “os azzurri com Gênova no coração”.

Pouco antes, a seleção da Ucrânia, adversária da Itália nesta quarta-feira (10), havia feito uma homenagem semelhante. A delegação azzurra foi liderada pelo ex-goleiro do Genoa Mattia Perin e pelo atacante da Sampdoria Gianluca Caprari.

“É realmente louco o que aconteceu, eu moro em Gênova há 15 anos e muitas vezes estive nessa ponte. Vendo da TV temos uma impressão, mas aqui tem um efeito diferente, é ainda mais impressionante. Para mim foi um momento de forte emoção”, disse o técnico da seleção italiana, Roberto Mancini.

“A presença da seleção na ponte Morandi tem um valor simbólico, é um belo gesto de solidariedade que testemunha a generosidade da equipe e de seu treinador, mas é também uma ajuda concreta para os cidadãos”, declarou o governador da Ligúria, Giovanni Toti.

A Azzurra fará um amistoso nesta quarta contra a Ucrânia, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Após o jogo, a equipe viajará até Chorzow, onde enfrentará, no domingo (14), a Polônia, pela Liga das Nações. (ANSA)