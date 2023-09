Delegação brasileira visita produtores de tomate na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2023 - 13:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 23 SET (ANSA) – Uma campanha financiada com recursos da União Europeia levou uma delegação de empresários e comunicadores brasileiros para conhecer produtores de tomate nas regiões de Campânia e Puglia, no sul da Itália.

A ação ocorreu no âmbito do projeto “Meu Tomatì”, promovido pela Oi Pomodoro Centro Sud, que reúne quase todos os produtores do sul e alguns do norte da Itália, maior processadora mundial de tomate, e coordenado no Brasil pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam).

A missão foi realizada entre 4 e 8 de setembro e teve como objetivo acompanhar todo o processo do setor tomateiro italiano e conhecer suas características únicas.

Já em outubro, uma delegação da Oi Pomodoro Centro Sud virá ao Brasil para uma ação conjunta com restaurantes italianos. No ano que vem, o projeto também deve marcar presença em importantes feiras do setor alimentício.

“Para nós, é muito importante que o Brasil conheça a excelência do tomate italiano”, afirmou Gugliemo Vaccaro, presidente da Oi Pomodoro. (ANSA).

