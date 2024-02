Delcídio se filia ao PRD e vai disputar prefeitura no MS

Coluna do Mazzini 17/02/2024 - 13:13 Para compartilhar:

Uma surpresa na política do centro-oeste brasileiro. Um dos maiores expoentes do PT na região, por muitos anos, o ex-senador Delcídio do Amaral acaba de se filiar ao PRD – fusão do PTB com Patriota – e lançou sua pré-candidatura a prefeito de Corumbá, uma cidade-polo de Mato Grosso do Sul.

Delcídio soltou um vídeo na sua página no Instagram na qual anuncia a decisão de migrar para “o centro” e avisa que o plano também é eleger muitos vereadores no Estado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Delcídio Amaral (@delcidioms)



Por anos nos governos de Lula da Silva I e II, e no início da gestão Dilma Rousseff, Delcídio foi um dos principais senadores do PT, líder e interface do Palácio com o Congresso.

Apotando no Governo como um dos protagonistas políticos com ingerência na Petrobras, ele foi preso em 2015 na Operação Lava Jato, acusado de prejudicar as investigações. Ficou 80 dias na cadeia e voltou ao Congresso, mas foi cassado em 2016. E desde então submergiu na política. Em 2018, foi inocentado das acusações na Justiça Federal.

