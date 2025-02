Delator expõe detalhes da falsa tentativa de matar ex-prefeito de Taboão da Serra

O delator Gilmar de Jesus Santos, que fez um acordo de colaboração com as autoridades, contou como foi feita a trama do falso atentado contra o então prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, do Podemos. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

Durante o crime, que aconteceu uma semana antes do segundo turno das eleições, foram dados seis tiros de fuzil no carro do então prefeito e um deles furou a blindagem do vidro e atingiu o ombro de Aprígio. Em seguida, os bandidos fugiram e colocaram fogo no carro para apagar vestígios do crime.