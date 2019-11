Delator cita propina de R$ 6 mi a mulher de desembargador do Rio

O ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio de Janeiro (Fetranspor) Lélis Teixeira disse em delação premiada ter participado de negociações que teriam resultado em propinas de até R$ 6 milhões à advogada Gláucia Iorio Araújo Guimarães, mulher do desembargador Mário Guimarães Neto, do Tribunal de Justiça do Rio.

As tratativas, segundo Teixeira, visavam “influenciar” o magistrado a tomar decisão a favor de empresários do setor de transporte em uma disputa com a prefeitura do Rio sobre uma licitação de linhas de ônibus aberta em 2008.

As informações foram divulgadas pela revista digital Crusoé e confirmadas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Gláucia, afirmou Teixeira, “se comprometeu a falar com o marido e a dar um retorno a respeito da viabilidade de se obter uma decisão suspendendo o processo licitatório”.

Conforme o presidente da Fetranspor, ela disse que “poderia fazer com que seu marido decidisse em favor dos interesses das empresas de ônibus”.

Em 2009, Guimarães Neto deu provimento à realização da licitação desde que os empresários fossem indenizados. No entanto, disse o delator, a medida inviabilizou a licitação porque o município “não teria condições de indenizar as empresas”.

Defesa

Guimarães Neto afirmou que nem ele nem sua mulher conhecem Teixeira e classificou a declaração do delator de “estapafúrdia”. Gláucia Guimarães não respondeu à reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.