Delação contra policiais foi ‘estopim’ para assassinato, diz namorada de Vinícius Gritzbach

A namorada do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, Maria Helena Paiva Antunes, afirmou que a delação dele contra policiais foi o “estopim” para seu assassinato no dia 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da RecordTV, ela disse acreditar que a execução do empresário esteja relacionada à delação feita para a Corregedoria sobre uma suposta ligação entre policiais e o PCC (Primeiro Comando da Capital).

“Se eu soubesse dessa deleção eu seria a primeira pessoa a dizer que a gente não deveria viajar, que não era momento de tirar férias”, afirmou Maria Helena. O casal havia viajado para Maceió e, na volta para São Paulo, Gritzbach foi surpreendido pelos assassinos quando saia do aeroporto.

Para ela, a delação do empresário está relacionada ao seu assassinato. “Ele falava que não gostava de determinadas atitudes da polícia [civil]”, afirmou. Além disso, Maria Helena não descarta a possibilidade de envolvimento dos policiais militares que faziam a segurança particular de Grtizbach, porém prefere acreditar na inocência deles, “porque o Vinícius acreditava”.

“Tem gente falando que eu deveria ter morrido junto, que eu vou morrer, que minha reação na hora foi fria porque eu não fiquei ali junto ao corpo. Eu não tenho psicológico, eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer”, declarou.

Segundo a polícia, Vinícius retornou de Maceió com uma mala com R$ 1 milhão em joias, e Maria Helena afirmou não ter conhecimento se os objetos serviram como armadilha ao empresário. “Como a viagem foi programada há cerca de um mês e meio, e ele mencionou as joias mais recentemente, não sei se isso já era algo planejado desde o início”, completou.

Maria Helena relatou à polícia que os dois se conheceram por meio do Instagram e tiveram um relacionamento de um ano e meio. Ela não recebeu ameaças diretamente, mas sabia das queixas do empresário sobre as ameaças que ele recebia.

Nascida no município de Barbosa Ferraz, no Paraná, Maria Helena concorreu a vereadora pela cidade pelo PMB, mas não conseguiu se eleger ao receber apenas 16 votos.

Nas redes sociais, ela tem mais de 400 mil seguidores e divulga conteúdos voltados para maquiagem, moda e detalhes de sua rotina pessoal.