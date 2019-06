Del Potro revela cirurgia no joelho direito e diz não saber sobre seu futuro

O tenista argentino Juan Martín Del Potro revelou que vai ser submetido neste sábado a uma cirurgia no joelho direito por causa de uma fratura na patela sofrida na última quarta-feira, durante a disputa da primeira rodada do ATP 500 de Queen’s, em Londres, frente ao canadense Denis Shapovalov. Triste, diz não saber o que será de seu futuro no tênis.

Del Potro sofreu um escorregão junto à rede durante o oitavo game do segundo set. Passou, então, a sentir dores no joelho direito. Ao fim da partida, à qual venceu por 7/5 e 6/4, foi submetido a testes, cujos resultados não foram divulgados. No final do dia, os organizadores confirmaram a baixa do terceiro cabeça de chave na competição londrina.

“Amanhã (neste sábado) vou ser operado e não posso falar muito mais que isso. Não sei o que vai acontecer adiante. Espero me recuperar bem e possa voltar a ter saúde em meu joelho direito”, disse o atleta, nesta sexta-feira, em um vídeo colocado nas redes sociais.

Del Potro, que sofreu uma fratura semelhante no fim do ano passado, está fora da disputa de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, com início previsto para o próximo dia 1.º. “Perguntei aos médicos o que era melhor para minha saúde e a cirurgia foi a melhor opção”, afirmou o tenista, de 30 anos.

“Trata-se de um tratamento muito duro. É triste para mim ter de passar por tudo isso de novo. Não esperava ter de enfrentar isso”, disse o argentino. “Com o passar do tempo, eu terei condições de fazer uma análise melhor do que poderei fazer no futuro”.

Del Potro aproveitou para agradecer o apoio dado pelos fãs. “Agradeço também a força que estão me passando e o carinho que me transmitem”, completou.