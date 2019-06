Del Potro fratura joelho e não disputará Wimbledon

O argentino Juan Martín del Potro, 12º tenista do mundo, sofreu uma fratura no joelho direito durante a estreia no torneio de Queen’s e precisará passar por cirurgia, o que o impedirá de competir em Wimbledon, anunciou nesta quinta-feira seu empresário.

“Os exames realizados em uma clínica de Londres indicaram que Juan Martín del Potro voltou a sofrer uma fratura no joelho direito”, tuitou Jorge Viale, membro da equipe do argentino.

“A intervenção cirúrgica será realizada nos próximos dias”, completou.

O argentino se lesionou na quarta-feira durante a vitória contra o canadense Denis Shapovalov (7-5, 6-4).

Del Potro, eliminado nas oitavas de final em Roland Garros, terminou a partida com dor e inflamação no mesmo joelho que havia lesionado em outubro do ano passado, em Xangai.

Campeão do US Open em 2009 e habitual membro do Top 10 do ranking da ATP, Del Potro deverá novamente ficar um bom tempo ausente das quadras.

Em 2010 o argentino foi operado do punho direito e, entre março de 2014 e junho de 2015, operou o punho esquerdo três vezes.

cto/iga/am