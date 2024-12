Del Grande fala sobre liderança, cooperativismo e família. O segredo do sucesso!

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 05/12/2024 - 17:35 Para compartilhar:

No episódio desta semana do PodMais, a apresentadora Mara Ferraz recebe Edivaldo Del Grande, presidente da OCESP (Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo), formado em Administração de Empresas pela FASP, e pós-graduado em Cooperativismo pela Universidade de São Paulo. Atua há mais de 30 anos como produtor rural, e há mais de 25 anos como dirigente de organizações cooperativas. “As cooperativas desempenham um papel importantíssimo, mostram a grandeza das nossas empresas”, comenta o presidente.

Pai de quatro filhos e avô de dois netos, Del Grande traz ao longo do papo a força do cooperativismo que busca promover a gestão democrática, inclusão social e distribuição equitativa de resultados.

Com o apoio da Ocesp, as cooperativas paulistas investem em capacitação, tecnologia e sustentabilidade, competindo com empresas tradicionais e impulsionando a geração de emprego e renda, especialmente em áreas vulneráveis. Esse modelo reforça uma economia mais equilibrada e voltada ao bem-estar social.

Del Grande saiu do sítio no interior e escolheu São Paulo como terra fértil para construir família, reputação, rede de relacionamento e um grande movimento a favor de líderes. Investe em conhecimento, momentos felizes com a família, gosta de bater papo, se realiza em ver os filhos trilhando seu caminho, e valoriza seu casamento, falando da força da mulher como “direção” .

Assista ao episódio completo no YouTube!

Uma distribuição da OLA Podcasts!

Um Patrocínio da Toskani Med.