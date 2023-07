Deixe suas refeições cheias de sabor com as Linguiças Defumadas Perdigão

Conteúdo patrocinadoi Conteúdo patrocinado https://istoe.com.br/autor/conteudo-patrocinado/ 17/07/2023 - 15:54 Compartilhe

Perdigão é a marca de alimentos mais escolhida do Brasil, segundo a 11ª edição da pesquisa Brand Footprint 2023, divulgada em maio pela Kantar Worldpanel Division.

A marca foi a selecionada dentre mais de 350 participantes, se consagrando como a marca de alimentos mais escolhida em mais de 11 mil lares brasileiros.



Linha com produtos variados garante receitas para todos os momentos

Os produtos Perdigão são conhecidos pela qualidade e sabores inconfundíveis. A marca mais escolhida do Brasil está sempre presente à nossa mesa no café da manhã, almoço, lanche ou jantar, deixando todos os momentos ainda mais gostosos.

Uma linha que vai bem em todas as ocasiões são as Linguiças Defumadas Perdigão. Com uma variedade de linguiças defumadas, como a tipo calabresa, paio e tipo portuguesa, é possível criar receitas incríveis para os mais diversos momentos.

Uma suculenta feijoada, um petisco delicioso até um caldo quentinho para o inverno… as possibilidades são infinitas. E as Linguiças Defumadas Perdigão são um ingrediente perfeito para dar aquele toque especial.

Feijoada brasileira: tradições e peculiaridades no preparo em cada região

A feijoada, prato icônico da culinária brasileira, é uma verdadeira celebração de sabores e tradições. Esse delicioso prato tem peculiaridades e segredos de preparo que variam de região para região no Brasil. Em uma rápida jornada gastronômica podemos ver as curiosidades e diferenças no preparo da feijoada.

No Nordeste, a feijoada é servida com acompanhamentos tradicionais, como a farofa de dendê, o vinagrete de pimenta e as irresistíveis rodelas de laranja, que harmonizam perfeitamente com o sabor marcante do feijão preto. Além das peças suínas, a Linguiça Paio Defumada é um ingrediente sempre presente.

Agora, no Norte do país, a feijoada ganha um toque exótico com a adição de ingredientes típicos da região, como o tucupi e o jambu, proporcionando um contraste de sabores e uma explosão de sensações na boca.

E não podemos esquecer das variações encontradas na região Sul do Brasil. Por lá, é comum utilizar o charque e a Linguiça Calabresa Defumada, garantindo um sabor único e marcante à feijoada.





Cada região traz suas tradições, ingredientes e segredos, resultando em uma experiência culinária autêntica e apaixonante. Em cada prato, o toque especial vem dos produtos selecionados, e as Linguiças Defumadas Perdigão são a escolha da maioria dos lares brasileiros.

Consumo de Caldos no inverno: uma tradição nas diferentes Regiões do Brasil

Os caldos são refeições reconfortantes, que trazem um toque de aconchego para os dias mais frios. Com a chegada do inverno e com a simplicidade no preparo, os Caldos são uma opção prática para quem busca uma refeição saborosa e nutritiva.

As receitas são bastante versáteis, permitindo a personalização de acordo com as preferências individuais, seja adicionando mais tempero, textura ou até mesmo adaptando as receitas de acordo com as restrições alimentares. A linguiça tipo Portuguesa Defumada é um ingrediente muito escolhido para o preparo dos caldos.

Com seu potencial para agradar a todos os paladares, os caldos são uma tradição de norte a sul do país. Por exemplo, no Nordeste é comum consumir um caldinho antes das refeições, mesmo com o clima quente!





O Dia da Gastronomia Mineira, comemorado em julho, lembra que os mineiros continuam mantendo sua tradição no preparo dos caldos, utilizando as melhores linguiças defumadas em suas receitas. E sendo a marca de alimentos mais escolhida, a Perdigão é a opção perfeita para Deixar um caldo saboroso no inverno e em qualquer época do ano.

Linguiças Defumadas Perdigão: sabor em todos os momentos

Com o inverno chegando, aproveite as oportunidades em que os caldos e feijoadas ganham destaque, perfeitos para realçar o sabor da sua linguiça defumada preferida, encontradas em três opções:

Linguiça tipo Calabresa defumada

Linguiça Paio defumada

Linguiça tipo Portuguesa defumada

Coloque em sua mesa a marca de alimentos mais escolhida do Brasil e apaixone-se pela versatilidade e sabor irresistível das Linguiças Defumadas Perdigão.

