“Deixe os cães ladrarem”, diz comentarista após críticas por mandar abraço ao presidente

O jornalista Márcio Guedes, 73 anos, rebateu as críticas feitas contra ele após mandar um abraço ao presidente Jair Bolsonaro durante o jogo entre Peru x Brasil pela 2ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 transmitido na TV Brasil na terça-feira (13).

Uma das críticas que Guedes recebeu foi do jornalista José Trajano, que afirmou que o ex-colega jogou sua carreira no lixo. “O que ele postou em relação a mim foi de uma indignidade total. É um patrulhamento ideológico inaceitável. Isso estimula o ódio das pessoas, estraga as relações humanas”, rebateu Guedes em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

“Eu disse uma coisa absolutamente neutra. E para o Trajano, quem fala isso é indigno. Isso é um patrulhamento indecoroso, estou revoltado. Se fosse outra pessoa até não daria bola, mas em relação ao Trajano é uma grande decepção, uma prova de intolerância total. Isso, para mim, é doença mental”, completou.

“Cada pessoa revela o seu caráter numa hora dessa. Estou pouco me lixando, sei o que o sou, tenho 51 anos de jornalismo esportivo com comportamento ético irrepreensível. Deixe os cães ladrarem, é só isso”, afirmou Márcio Guedes sobre as reações.

